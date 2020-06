Sportitalia - Osimhen, c’è il sì del primo obiettivo. Belotti è incedibile

L'esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà si è soffermato sul mercato in entrata del Napoli focalizzando l'attenzione sul reparto offensivo: "Il Napoli aspetta di trovare una soluzione per Milik, ma di sicuro prenderà un grande attaccante. Anche se nelle ultime ore è emerso nuovamente il nome di Andrea Belotti, a noi non risulta che possa essere una pista destinata a riscaldarsi, anche perché il Toro (che apprezza Petagna) non è intenzionato a privarsene.

Il profilo che resta in cima alla lista quello di Victor Osimhen. Ci sono stati contatti molto proficui che sono andati avanti per settimane. Il calciatore ha dato disponibilità assoluta, per il resto della trattativa bisogna aspettare. Il Napoli però, consapevole della valutazione da 60 milioni destinata a scendere leggermente – almeno fino a 55 – cercherà di giocare di anticipo, forte dei buoni rapporti con il Lille. Osimhen può avere mercato in Premier League, ma accetterebbe molto volentieri il club partenopeo"