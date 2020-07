Sportitalia - Osimhen, documentazione completa entro stasera: nell'affare Karnezis e Manzi

Per Victor Osimhen è stato preparato tutto, documenti alla mano l'annuncio dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Il blog ufficiale del giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà ha dato ulteriori ultimi dettagli riguardo la trattativa per portare l'attaccante nigeriano al Napoli: "Victor Osimhen e il Napoli: la documentazione verrà completata entro stasera, con tutte le firme del caso. Capiamo la fretta di voler anticipare per recuperare un mese e mezzo di ritardo, ma adesso non serve, era più importante prenderla dall’inizio questa notizia (18 maggio) e vivere tutte le curve prima del traguardo.

I contratti del Napoli sono lunghi e laboriosi, entro poche ore sarà tutto a posto. Completamente. E poi, da domani, il tweet di Aurelio De Laurentiis per annunciare l’affare più costoso della sua era, la trattativa che – comunque vada questa sessione – resterà una delle più affascinanti, complesse ma vere, perché è ormai sotto lo striscione.

A meno che il presidente non decida di anticipare per non vivere una notte insonne. Scherzi a parte, al Lille 50 milioni più bonus più il cartellino di Karnezis che – diciamolo, senza nascondere le notizie – ha firmato per il Lille, accordo totale. E che è servito a trovare l’intera quadratura. Al Lille dovrebbe andare anche il difensore Claudio Manzi, capitano della Primavera azzurra, ma questi sono davvero dettagli. Osimhen (che presto spiegherà perché ha scelto il Napoli anche se lo avevano mandato in Premier) avrà un ingaggio che sarà una via di mezzo tra i 3 e i 4 milioni a stagione con bonus che potranno farlo diventare ancora più ricco".