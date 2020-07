Sportitalia - Osimhen, domani conference call per le novità sul nuovo entourage

Tante voci ed indiscrezioni sul futuro di Victor Osimhen, in attesa di capire se e quando arriverà la fumata bianca per l'approdo al Napoli. Ne ha parlato anche il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà, attraverso Twitter: "Osimhen, il Napoli fa sul serio da due mesi, non da oggi o da ieri. Domani conference call per possibili novità sul nuovo referente-agente-confidente dell’attaccante. Poi, motori accesi...".

#Osimhen: il #Napoli fa sul serio da due mesi, non da oggi o da ieri. Domani conference call per possibili novità sul nuovo referente-agente-confidente dell’attaccante. Poi, motori accesi... — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 13, 2020