Sportitalia - Osimhen è l'attaccante scelto dal Napoli! Per Allan discorso obbligato, la situazione

Il campionato italiano è pronto a riprendere, ma anche il mercato continua a tenere banco. Della situazione in casa azzurra ha fatto una panoramica Alfredo Pedullà ai microfoni di Sportitalia: "Allan è un discorso obbligato, con una tariffa ridotta rispetto a quanto avrebbe offerto il Psg in tempi non sospetti. Per Koulibaly serve un'offerta giusta.

Per il Napoli spendere soldi per un attaccante esterno non avrebbe senso, si punta su una prima punta, un grande attaccante. Il Napoli ha individuato il grande attaccante ed è Victor Osimhen, la trattativa va chiusa".