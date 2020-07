Sportitalia - Osimhen, il nuovo agente prende tempo: niente di fatto nelle ultime 24 ore

Ancora un nulla di fatto per il passaggio di Victor Osimhen al Napoli. Alfredo Pedullà, attraverso Twitter, ha dato le ultime sulla trattativa per l'attaccante nigeriano che, a quanto pare, non ha ancora trovato l'accordo con il club azzurro, con la trattativa che sarebbe rallentata a causa del cambio di agente del giocatore del Lille: "Non ci sono visite programmate con il Napoli, non è fatta. non ci sono firme, il nuovo agente prende tempo. Le ultime 24 ore non hanno dato frutti, malgrado gli annunci strategici del Lille".

