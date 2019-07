Sportitalia - Pépé, il Lille dà precedenza ad ADL: bloccate trattative coi club inglesi, le ultime

Si evolve la situazione attorno a Nicolas Pèpè, attaccante del Lille cercato dal Napoli in questa sessione di mercato. A dare le ultime sull'interessamento del club azzurro per il giocatore è Alfredo Pedullà attraverso il portale alfredopedulla.com: "Il Napoli corre in direzione Nicolas Pepé. E ha sbaragliato la concorrenza inglese, nel senso che il Lille ha interrotto qualsiasi tipo di trattativa con le due società inglesi (Arsenal e Manchester United) che avevamo provato a fare un’offerta. La visita degli agenti di oggi ha messo il Napoli in una condizione di privilegio, tutti gli altri club sono in seconda fila. E la destinazione è assolutamente gradita. Il club francese ha accettato la proposta più vicina ai 60 che ai 55 milioni con l’inserimento di Ounas nell’affare. E ora il Lille parla soltanto con il Napoli a conferma della situazione di privilegio assunta dal club azzurro. Adesso conta definire gli accordi totali con gli agenti di Pepé, ma il vantaggio del Napoli è consistente".

