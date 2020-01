Sportitalia - Politano è del Napoli: le cifre definitive, ora si organizzano le visite mediche

Matteo Politano sarà a breve un giocatore del Napoli e Gattuso avrà un nuovo rinforzo nel reparto offensivo. L'esperto di mercato Alfredo Pedullà attraverso le colonne del proprio sito ha rivelato le cifre della trattativa per l''ormai ex esterno nerazzurro che è in procinto di trasferirsi all'ombra del Vesuvio: prestito oneroso da 3 milioni, obbligo di riscatto da 19 milioni più 2 di bonus. Politano firmerà fino al 2024: ingaggio da 2 milioni a stagione più eventuali bonus. Ora saranno organizzate le visite mediche