Sportitalia - Prima le cessioni, poi gli acquisti: ecco i nomi sul taccuino di Giuntoli

Non solo Kalidou Koulibaly. Il giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà, sulle colonne del proprio portale ha parlato anche del mercato in entrata del Napoli: "Il Napoli non ha fretta ma deve vendere: il discorso vale per Allan (piace ad Ancelotti e all’Everton) e Milik (d’accordo da giorni con la Juve ma serve il resto). Poi si penserà al mercato in entrata: Boga piace moltissimo ma ripetiamo il concetto, sarebbe stata e sarebbe un’operazione da agosto magari inoltrato, prima le cessioni. In lista resta Under, ma non escludiamo sorprese. E Veretout resta un grande riferimento per Gattuso, forse il più gradito, pur tenendo conto che la Roma oggi non intende privarsene.