Sportitalia - Priorità cessioni per il Napoli: Allan vuole solo l'Everton, Ghoulam parla con i Wolves

Il giornalista di Sportitalia ed esperto di mercato Alfredo Pedullà, ha dato gli ultimi aggiornamenti sul mercato del Napoli attraverso il proprio sito ufficiale: "Ma il Napoli ha una priorità, le cessioni, e sta lavorando in modo concreto. Koulibaly al Manchester City è una strada spianata, questione di tempo, vi abbiamo anticipato l’accordo totale tra il difensore centrale e il club, il resto arriverà un po’ per volta, 70 milioni base e bonus. Allan vuole solo l’Everton, Ghoulam sta parlando con il Wolverhampton, Milik sarebbe in orbita Roma se la Juve andasse, com’è possibile, su altri obbiettivi".