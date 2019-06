Sportitalia - Priorità Veretout per il Milan (e Napoli defilato), solo dopo si ragionerà per Mario Rui

Asse Napoli-Milan sul mercato? Non per ora. Anzi i rossoneri si sono intromessi nella corsa a Veretout e fanno sul serio. Alfredo Pedullà, esperto di mercato Sportitalia, ha dato le ultime sul suo sito ufficiale: "Incontro positivo tra Mario Giuffredi, procuratore di Veretout eMario Rui, e il Milan nella sede del club rossonero. Per Maldini il centrocampista della Fiorentina è una priorità, al punto che nel giro di due o tre giorni il Milan potrebbe formalizzare un’offerta. Veretout è ritenuto il centrocampista perfetto per Giampaolo, piacciono anche Sensi e Praet, ma su Veretout il Milan sta facendo ragionamenti e potrebbe investire una cifra superiore ai 20 milioni più bonus. Intanto, la Roma non molla e ci sono stati contatti anche nelle ultime ore, più defilato (almeno oggi) il Napoli. Si è parlato di Mario Rui, un altro obiettivo rossonero, ma prima deve uscire un terzino sinistro tra Laxalt e Strinic e ci sarà tempo per ragionarci. Intanto, precedenza a Veretout".