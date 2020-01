Sportitalia - Questione rinnovi: le richieste di Mertens e Callejon

La redazione di Sporitalia ha rilasciato alcuni aggiornamenti sulla questione rinnovi di Dries Mertens e Jose Callejon: "Callejon e Mertens hanno fatto due richieste diverse al patron Aurelio De Laurentiis. Il presidente ha proposto ai due calciatori un rinnovo biennale alle stesse cifre. Lo spagnolo ha chiesto un ingaggio più elevato per restare in azzurro mentre il belga non ha trovato l'accordo sulla durata del contratto. Nei prossimi giorni le parti potrebbero tornare a parlarsi al fine di trovare un accordo".