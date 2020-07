Sportitalia - Ramadani è in Italia: tra i nodi da sciogliere anche il futuro di Under e Koulibaly

Victor Osimhen ma non solo, in casa Napoli sono diversi i nomi sui quali il club sta lavorando o, come nel caso di Koulibaly, che sono attenzionati all'interno della rosa azzurra da altri club. Tra diversi di questi c'è un unico comune denominatore, ovvero l'agente Fali Ramadani. E proprio in queste ore il procuratore albanese è in Italia per risolvere alcune questioni di mercato, che ovviamente potrebbero coinvolgere anche il Napoli.



Proprio di questo ultimi sviluppi ne ha parlato Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, attraverso il proprio blog ufficiale: "Lunedì sera vi abbiamo anticipato come Kalidou Koulibaly sia un obiettivo concreto del Manchester City. Soltanto che serve accontentare il Napoli e il Napoli per ora non scende sotto gli ottanta milioni, fermo restando comunque che per Guardiola l’arrivo del difensore sarebbe quasi una priorità.

Ramadani è in Italia per diverse cose da sbrogliare: il Milan vuole riscattare Rebic e si viaggia verso questa soluzione; Under è un obiettivo concreto del Napoli che vuole ancora aspettare Osimhen prima scelta da ormai due mesi per l’attacco. Ma Ramadani avrebbe altre carte in mano per gli azzurri: per esempio Azmoun, che non è certo Osimhen, mentre ribadiamo che non sono state fin qui prese seriamente in considerazioni i piani alternativi all’attaccante del Lille.

Si parla molto di Jovic, accostato a Milan e Napoli, che però guadagna tanto e non costa meno di 60-65 milioni, Real permettendo. [...] E Under? Al Napoli piace parecchio, ma per ora precedenza a Osimhen. Poi, magari, ci si potrà specchiare nella vetrina sempre sfarzosa dell’agente-intermediario sempre protagonista sul mercato.