Sportitalia - Retroscena Icardi: anche se il Psg volesse riscattarlo, l'ultima parola sarà dell'argentino

Mauro Icardi è concentrato sul Paris Saint-Germain, inutile dire adesso se verrà esercitato o meno il diritto di riscatto fissato a 70 milioni. Siccome Cavani è in scadenza e Neymar prima o poi potrebbe andar via, non si sbaglia se si evidenzia che il riscatto sarebbe un’operazione logica e conveniente per il Psg. Ma dipenderà da tante cose, ovviamente dal rendimento dello stesso Maurito. Ma c’è una cosa che non è stata sottolineata e che emerge tra le pieghe dell’accordo, ovvero che l’ultima parola sarà di Icardi. Se il Psg volesse riscattarlo e lui decidesse di ripartire da un altro club o di ritornare all’Inter, la clausola recita proprio così, il suo avallo sarebbe in ogni caso fondamentale.