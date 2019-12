Sportitalia - Retroscena su Ancelotti: stava tenendo contatti con Ibrahimovic prima dell'esonero

Ancelotti stava tenendo contatti caldi con Ibrahimovic prima dell'esonero dal Napoli. Questo l'interessante retroscena rivelato da Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, attraverso il suo sito ufficiale: "La ripartenza di Carlo si chiama Everton: un contratto lungo, magari non un club di primissima fascia in Premier, però la necessità di ripartire subito, altro che Napoli fino a giugno… Ancelotti stava tenendo i contatti con Ibrahimovic, non a caso il Napoli si è raffreddato (da giorni) dopo la fine del rapporto con il tecnico emiliano. Vedremo se ci saranno i margini per una coppia Ancelotti-Ibra lontano dall’Italia, precisamente a Liverpool. Intanto, l’Everton è pronto a riempire d’oro Carletto: contratto fino al 2024 per un totale superiore ai 25 milioni (staff compreso)".