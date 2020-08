Sportitalia - Rinnovo Gattuso, c'è l'accordo: più avanti la firma, ecco i temi di mercato trattati

Il rinnovo di Rino Gattuso non è una questione impellente per il Napoli e la firma arriverà più avanti. A confermarlo è anche Luca Cilli, giornalista Sportitalia, tramite il suo account Twitter: "Piena sintonia tra il presidente De Laurentiis e mister Gattuso su ritiro e mercato. C'è l'accordo per il rinnovo contrattuale dell'allenatore fino al 2023, più avanti la firma. Obiettivo Veretout, primo nome per il centrocampo. In uscita Koulibaly, Allan, Milik".

