Sportitalia - Rog-Cagliari, tutto fatto: oggi possibile il via libera per le visite mediche

Marko Rog in partenza, direzione Cagliari. Ne ha parlato il portale alfredopedulla.com: "Il Cagliari si appresta ad abbracciare Marko Rog e accelera per Nahitan Nandez. Per il croato, come vi abbiamo anticipato, già da venerdì scorso il club isolano era balzato in pole per un affare da circa 15 milioni, ormai l’affare è in dirittura. Domani (oggi, ndr) Rog compirà 24 anni, il regalo di compleanno potrebbe essere proprio il via libera del Napoli per le visite con i sardi. Ma il Cagliari – come vi abbiamo ampiamente raccontato – vuole regalarsi anche Nandez: il centrocampista del Boca è finito sul taccuino rossoblù dalla scorsa estate, è tornato prepotentemente di moda nelle ultime settimane, il club rossoblù lavora per trovare la giusta quadratura con il Boca. Confermato, dunque, il possibile doppio colpo a centrocampo per il Cagliari".