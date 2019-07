Sportitalia - Rog ed Ounas obiettivi della Fiorentina, operazioni slegate da Veretout

Queste le parole di Alfredo Pedullà che, ai microfoni di Sportitalia, ha raccontato le ultime di mercato in casa Napoli: "Il Napoli può tornare in lizza per Veretout ma Rog può andare a Firenze indipendentemente da Veretout. Ancelotti è contento così, Maksimovic resta ed ha una batteria di difensori. La situazione è concentrata su James al momento. Ounas piace anche alla Fiorentina. Insigne viene chiacchierato come opzione per il mercato, non sono arrivate offerte congrue che potessero soddisfare il Napoli".