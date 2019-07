Sportitalia - Rog, il Cagliari ha scavalcato il Genoa: l'affare può chiudersi nei prossimi giorni

Marko Rog potrebbe essere uno dei prossimi giocatori a lasciare Napoli, magari per provare una nuova esperienza. Come riportato da Alfredo Pedullà ai microfoni di Sportitalia, per il giocatore croato sembrava essere in pole il Genoa, ma nelle ultime ore il Cagliari ha scavalcato il Grifone portandosi avanti per il centrocampista azzurro. L'affare - secondo Pedullà - potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni, con il giocatore che continua a fare le sue valutazioni.