Sportitalia - Rrahmani, il Napoli non ha chiuso: serve incontro per definire, sul piatto altri due nomi

Resta caldissimo l'asse Napoli-Verona per le prossime finestre di mercato. Il portale alfredopedullà.com ha riportato le ultime: "Nel primo pomeriggio un quotidiano ha dato per concluso il trasferimento di Amir Rrahmani dal Verona al Napoli, un’operazione da impostare ora per giugno. Il difensore classe 1994 piace molto al Napoli. esattamente come Kumbulla (seguito anche dall’Inter), però manca l’intesa con il Verona. E ci vorrà un incontro, ancora non programmato, per arrivare a una definizione. Quindi, gradimento sì, ma ancora nessuna chiusura. La valutazione è sui 15 milioni, la stessa cifra che il Napoli ha in mente di investire per Amrabat (mentre il Verona chiede di più), parliamo sempre di un’operazione da impostare e definire ora per la prossima estate. Quindi, piste calde, ma operazioni da chiudere e non ancora definita per il centrale. Il Napoli oltretutto ha la necessità di arrivare a un centrocampista per gennaio, ha fatto qualche sondaggio per Torreira ma deve ancora approfondire. E sta seguendo altre piste, le riflessioni proseguiranno in relazione alla necessità quasi improcrastinabile di rafforzare il centrocampo".