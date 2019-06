Sportitalia - Sarri-Juve, domani l'incontro decisivo a Montecarlo: la prossima settimana l'annuncio

Nel corso della trasmissione di calciomercato di Sportitalia l’esperto Alfredo Pedullà riferisce a proposito dell'affare Maurizio Sarri-Juventus: “Domani a Montecarlo dovrebbe esserci l’incontro decisivo per Maurizio Sarri alla Juventus. Tra sabato e domenica dovrebbe esserci la conclusione di tutto. Sarri è sempre stato l'unico piano della Juve. Non c'è stato Pochettino nei piani, c'è stato Guardiola ma solo come sondaggio. I primi giorni della settimana prossima vedranno l'ufficialità e la firma del contratto”.