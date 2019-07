Sportitalia - Scoppia il caso Inter, furia Conte contro il club! Zero punte in ritiro e Lukaku non si sblocca

Momento delicato in casa Inter. Antonio Conte prosegue il ritiro della sua squadra ma al momento il mercato dei nerazzurri è fermo e, come riportato dalla redazione di Sportitalia, questo avrebbe indispettito il tecnico nerazzurro che al momento non avrebbe attaccanti in rosa, con Icardi destinato a partita e Lautaro Martinez ancora in vacanza. L'arrivo di Lukaku tarda ad concretizzarsi, così come quello di Dzeko.