Sportitalia - Sepe-Grassi al Parma a titolo definitivo: spunta la cifra che incasserà il Napoli

Emergono ulteriori dettagli sulla cessione di Sepe e Grassi al Parma, a svelarsi Alfredo Pedullà sul suo sito ufficiale: "Alberto Grassi e Luigi Sepe si trasferiranno al Parma, entrambi a titolo definitivo, come vi abbiamo raccontato. Dalla doppia cessione il Napoli incassa una cifra complessiva superiore ai 10 milioni di euro: tra i 4 e 4,5 milioni per il portiere, 6-7 per il centrocampista".