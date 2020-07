Sportitalia - Sondaggio del Napoli per Smalling, la Roma tratta con lo United per tenerlo

Chris Smalling (30) ha mostrato la sua esperienza nel campionato italiano con la maglia della Roma, tanto da attirare l'attenzione anche di altri club italiani. Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia ed esperto di mercato, ha svelato come ci sia anche il Napoli tra le squadre che hanno avanzato un sondaggio per il difensore inglese al Manchester United, quest'ultima detentrice del cartellino: "Chris Smalling vuole la Roma, fortissimamente. Cos’è accaduto rispetto allo scorso 10 luglio quando vi avevamo parlato di un abbozzo di intesa per il riscatto a 3 milioni con obbligo a 17? E’ accaduto che la Roma, forte della volontà del difensore centrale, ha provato a rimodulare la proposta giocando al ribasso proprio perché sicura della volontà del diretto interessato e della moglie che sta benissimo nella Capitale. La Roma è scesa di quattro-cinque milioni entrando in uno stallo che in qualche modo andrà risolto proprio perché non si può aspettare a lungo e il Manchester United non molla. Per Smalling ci sono stati sondaggi di Inter, Juve e Napoli ma lui vuole la Roma. E la Roma deve sbloccare al più presto".