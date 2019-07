Sportitalia - Su Almendra piomba la Roma! Prima offerta esplorativa, le ultime

Il Napoli lo segue da tempo, eppure rischia di perderlo a causa dell'inserimento di un'altra italiana. Di Augustin Almendra (20) si è parlato tanto per il Napoli ma, come riporta la redazione di Sportitalia, al momento l'argentino è un'opzione per la Roma, che ovviamente dovrà prendere un altro centrocampista. La squadra giallorossa è entrata in gioco con una prima offerta esplorativa.