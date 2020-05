Sportitalia - Svolta Milik: presto confronto definitivo, senza rinnovo sarà ceduto

Cosa ne sarà del futuro di Arek Milik al Napoli? Ne ha parlato sul suo sito ufficiale il giornalista Alfredo Pedullà: "Nei prossimi giorni ci sarà un confronto definitivo, se non dovesse rinnovare finirebbe inevitabilmente sul mercato per una cifra – questa è la posizione attuale del Napoli – non inferiore ai 50 milioni malgrado un contratto non di lunga durata. Milik piace alla Juve ma, come già raccontato, anche a Tottenham e Chelsea. Bisognerà capire chi eventualmente investirà una cifra così importante a circa un anno dalla scadenza del gigante polacco, ma ora conviene non correre troppo".