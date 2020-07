Sportitalia - Szoboszlai priorità per il Milan di Rangnick, c'è stato il primo contatto

Dominik Szoboszlai (19) è stato accostato al Napoli nelle scorse settimane, come rinforzo ideale per Rino Gattuso. Ma, oltre al club azzurro, ci sarebbe forte sul centrocampista del Salisburgo anche il Milan, come riportato dal portale alfredopedulla.com: "E va monitorata la situazione legata a Dominik Szoboszlai, prima scelta di Rangnick per non dire priorità come abbiamo raccontato nei giorni scorsi. C’è stato un contatto diretto e la disponibilità del golden boy in uscita da Salisburgo: c’è una clausola da pagare (circa 25 milioni) e un accordo sull’ingaggio da perfezionare. Il Milan è disponibile ad alzare la proposta fino a 1,8-2 milioni a stagione più bonus, l’intenzione è davvero quella di accontentare il nuovo allenatore".