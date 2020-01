Sportitalia - Tonelli, ADL non lo libera gratis: sondaggio della Spal

Giro di difensori centrali in corso. Dopo l’annunciato ritorno di Caldara all’Atalanta, operazione incomprensibile del Milan che lo ha mandato in prestito con diritto di riscatto tra 18 mesi, lo stesso Milan si consolerà con Kjaer, anche in questo caso una staffetta che fatichiamo a comprendere. In sostanza il Milan prende uno scarto dell’Atalanta e si libera in prestito con diritto di un recente investimento mai o quasi mai utilizzato. Il Bologna aspetta Ibanez, per Bonifazi c’è bagarre (Fiorentina compresa), mentre per Tonelli – in uscita da Napoli – nelle ultime ore c’è stato un nuovo sondaggio della Spal visto che la Samp non ha ancora chiuso e De Laurentiis non lo libera gratis. Lo riporta Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale.