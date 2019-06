Sportitalia - Tonelli torna al Napoli, c'è il Lecce in pole per acquistarlo

Il Lecce è il pole position per Lorenzo Tonelli. A riferirlo è l’esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà. Il difensore non sarà riscattato dalla Sampdoria e tornerà al Napoli. Il calciatore è in uscita dal club azzurro e il Lecce, neopromosso in serie A, si è subito fiondato sul difensore azzurro.