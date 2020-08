Sportitalia - Torino su Hysaj, oggi summit di mercato: confermato l'interesse per l'albanese

Elseid Hysaj resta uno dei nomi sui quali ci sarebbe lo sguardo attento del Torino di Urbano Cairo, ormai pronto ad annunciare Marco Giampaolo come nuovo allenatore. Oggi l'incontro tra le parti e, come rivelato dall'inviato di Sportitalia, sarebbe anche "confermato l'interesse del Torino per Hysaj. Oggi c'è stato anche il primo summit di mercato con Cairo, Vagnati e Giampaolo. Tutto confermato su Hysaj, l'intenzione del Torino è quella di trattenere Belotti ancora per un'altra stagione".