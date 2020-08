Sportitalia - Totti a caccia di procure: è al lavoro anche per Zielinski

Cambi di procure in corso - secondo quanto riferisce la redazione di Sportitalia. L'attaccante del Parma Gianluca Caprari lascia il suo agente Davide Lippi ed entra a far parte della scuderia di Francesco Totti. L'ex capitano giallorosso lavora anche per avere la procura di Piotr Zielinski, che ancora deve firmare il prolungamento del contratto col Napoli.