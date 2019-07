Sportitalia - Tre nomi per l'attacco del Napoli: cessione di Verdi per passare alla fase operativa

Queste le ultime di mercato riportate da Alfredo Pedullà, intervenuto ai microfoni di Sportitalia: "Il Napoli si è mosso da 48 pre per Icardi, segue Pepè del Lille e non molla Lozano. Elmas l'avevano messo in preventivo, adesso serve un'altra cessione, probabilmente. Verdi, per avere un tesoretto e passare alla fase operativa. Ad oggi James è molto più vicino all'Atletico rispetto al Napoli".