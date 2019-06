Sportitalia - Trippier mai vicino al Napoli, la moglie non ha mai visitato la città

"Kieran Trippier mai è stato vicino al Napoli e la moglie mai ha visitato la città. Abbiamo anche aggiunto, senza ironia, che forse quel giorno c’è stato uno scambio di persona o di… compagna". Lo scrive sul suo sito ufficiale l'esperto di mercato di Sportialia Alfredo Pedullà che fa il punto sul mercato: "Infatti, il Napoli ha preso Di Lorenzo. E confermiamo quanto già raccontato nei giorni scorsi: il preferito di Ancelotti per l’attacco è Rodrigo del Valencia, anche se costa molto, senza sottovalutare (anzi…) la trattativa per Almendra e tenendo bene accesi i riflettori su Lozano malgrado le recenti difficoltà e considerata la concorrenza. Già tre-quattro giorni fa Trippier era stato accostato alla Juve, vedremo semplicemente perché Cancelo andrà via solo alle condizioni bianconere. Confermiamo l’anticipazione di una settimana fa: Hysaj, in uscita da Napoli, piace molto da sempre a Sarri e può essere un’idea concreta per la nuova Juve. Per il terzino albanese ci sono stati sondaggi anche dell’Atletico Madrid.