Sportitalia - Tsimikas-Napoli, nessun incontro in programma: sulla lista anche Koutris

Il mercato in entrata del Napoli potrebbe non fermarsi. Dopo gli arrivi di Demme e Lobotka (con Rrahmani prenotato per giugno), il club partenopeo potrebbe ancora muovere qualche pedina: come riportato dal portale alfredopedulla.com, il terzino sinistro potrebbe essere il tassello mancante per completare a pieno il quadro. Tutto dipenderà dal futuro di Ghoulam, ma sono due i profili che il club sta monitorando: Leonardo Koutris (24) e Kostas Tsimikas (23), per quest'ultimo - si legge - non si registra alcun incontro in programma nelle prossime ore.