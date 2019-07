Sportitalia - Tutino richiesto in Serie A: quattro proposte sul tavolo, il Napoli per ora fa muro

Il mercato in uscita in casa Napoli entra nel vivo, con tanti giovani che dovrebbero trovare sistemazione nelle prossime ore. Uno di questi è Gennaro Tutino, come spiegato da Alfredo Pedullà attraverso il portale alfredopedulla.com: "Fioccano le richieste per Gennaro Tutino, talento purissimo di proprietà del Napoli reduce da una buonissima stagione in B a Cosenza. Almeno quattro club hanno bussato alla porta de club azzurro, ma sono stati respinti. Per il momento il Napoli sta valutando altre cose, per esempio l’uscita di Verdi in caso di offerte allettanti. E quindi il futuro di Tutino oggi è in stand-by".