Sportitalia - Tutto ok per il rinnovo di Zielinski: il Napoli lo blinda fino al 2025!

Alfredo Pedullà, esperto di mercato Sportitalia, ha rivelato le ultime informazioni legate al rinnovo di Piotr Zielinski tramite il suo sito ufficiale: "Tutto ok, come già annunciato, per il rinnovo di Piotr Zielinski prevedibilmente fino al 2024 con opzione fino al 2025, oppure direttamente fino al 2025, con un robusto aumento rispetto ai due milioni scarsi che attualmente il polacco guadagna a Napoli".