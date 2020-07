Sportitalia - Under per sostituire Callejon, non c'è solo il Napoli: la Roma chiede tanto

Cengiz Under, con ogni probabilità, dovrebbe lasciare la Roma nelle prossime settimane. Cominciare una nuova avventura in Italia sembra un'idea probabile, ma resta da capire con quale squadre. Alfredo Pedullà, attraverso il suo blog ufficiale, ha fatto una fotografia della situazione in ottica Napoli: "Occhio sempre a Under, uno degli esterni monitorati dal Napoli per sostituire Callejon, destinato a lasciare a meno di clamorose sorprese. Per Under la Roma chiede tanto, non mancano altre pretendenti, ma di sicuro nella sfida del San Paolo ci sono anche tracce di mercato".