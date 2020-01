Sportitalia - Vecino-Allan, zero possibilità per lo scambio: l'azzurro costa molto di più

Nella giornata di ieri è stata paventata l'ipotesi di uno scambio tra Inter e Napoli riguardante i cartellini di Allan e Matias Vecino. Al di là del gradimento di entrambi i club per il calciatore altrui, Sportitalia fa sapere che non ci sono possibilità perché le valutazioni dei due centrocampisti sono completamente diverse: i nerazzurri partono dai 20 milioni per l'uruguayano, mentre il cartellino del brasiliano del Napoli costa molto di più. All'Inter piace, così come piace a Juventus e PSG. Ma il dialogo per uno scambio tra mediani è morto sul nascere.