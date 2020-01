Sportitalia - Vecino può lasciare l'Inter: piace in Premier, col Napoli nessun contatto

Matias Vecino è pronto a lasciare l'Inter. L'esperto di mercato Alfredo Pedullà, attraverso i suoi canali social, fa sapere che il centrocampista ex Fiorentina ha tanti corteggiatori in Inghilterra - come Everton e Tottenham, che sta cedendo Eriksen proprio ai nerazzurri - mentre col Napoli non c'è stato per ora nessun contatto diretto. Ecco il post:

#Vecino può lasciare #MIlano. L’#Everton era un passo 20 giorni fa, ora può tornare. Il #Tottenham vuole prima chiudere accordi con #Inter per #Eriksen senza altri discorsi. Con il #Napoli per ora nessun contatto diretto — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 23, 2020