Sportitalia - Verdi, il Napoli continua a chiedere 25mln. Tonelli resta in azzurro

Il mercato del Napoli probabilmente è terminato. Alfredo Pedullà, tramite Twitter, dà segnali di permanenza anche di chi sembrava in uscita: "Il Napoli continua a chiedere 25 milioni per Verdi. L'Atalanta non libera Barrow, ecco perché i granata trattano a oltranza con AZ per Idrissi. Tonelli? Salvo sorprese il Napoli lo tiene come quinto centrale".