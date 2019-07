Sportitalia - Verdi-Torino, discorso allo sfinimento: richieste ritenute eccessive, Cairo valuta alternative

Simone Verdi resta uno dei nomi caldi per il mercato in uscita di casa Napoli. C'è il Torino di Cairo sull'ex giocatore del Bologna anche se, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà ai microfoni di Sportitalia, il presidente granata ha capito che quello per Verdi è un discorso allo sfinimento ed è questo il motivo per il quale lo stesso Cairo ha parlato di alternative. Le richieste del Napoli - afferma Pedullà - si attestano sempre intorno ai 25-30 mln, cifre ritenute eccessive dal Torino.