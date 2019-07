Sportitalia - Verdi-Torino, le parole di Cairo sanno di matrimonio. Ma il Napoli non fa sconti

Simone Verdi e il Torino sembrano un po' più vicini e qualche indizio è arrivato anche dalla voce del presidente Urbano Cairo. L'ha scritto Alfredo Pedullà, esperto di mercato, tramite il suo sito ufficiale: "Simone Verdi e il Toro: dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, le parole rilasciate nel pomeriggio di ieri sembrano una promessa di matrimonio. “Verdi? E’ stato al Torino da ragazzino, poi è cresciuto tantissimo. Ma non parlo di giocatori che non solo del Toro”. Cairo sa che il Napoli non farà sconti, esattamente come il Toro non aveva fatto sconti al Napoli per Maksimovic. Ma quelle parole di Cairo sembrano, sono, una promessa di matrimonio. La trattativa deve ancora entrare nel vivo, ma l’interesse è alto. Anche alla Samp piace molto, esattamente come Brekalo del Wolfsburg, ma il Torino potrebbe spingere di più".