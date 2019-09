Sportitalia - Verdi-Torino, possibile vertice: il Napoli darà l’ultima valutazione

Il Torino non molla Simone Verdi. In queste ore ci sarebbero contatti in corso tra le parti per convincere il Napoli e, secondo quanto scritto da Alfredo Pedullà su Twitter, è possibile che ci sia un vertice intorno alle 18 nel corso del quale il Napoli darà la sua ultima valutazione: bisogna convincere Ancelotti, che per ora ha bloccato la cessione dall’esterno azzurro.