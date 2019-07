Sportitalia - Veretout chiederà alla Fiorentina di non andare in ritiro, Napoli in stand-by

Jordan Veretout resta un giocatore in uscita dalla Fiorentina, e proprio per questo il francese sta cercando spazio anche da parte del suo attuale club per valutare al meglio il futuro. Ne ha parlato Alfredo Pedullà attraverso Twitter: "Veretout chiederà alla Fiorentina di non andare in ritiro per motivi personali. L’ultima offerta Milan (che prenderà un altro centrocampista) è 13 milioni più Biglia. La Roma in attesa. Il Napoli resta in stand-by".

#Veretout chiederà alla #Fiorentina di non andare in ritiro per motivi personali. L’ultima offerta #Milan (che prenderà un altro centrocampista) è 13 milioni più #Biglia. La #Roma in attesa. Il #Napoli resta in stand-by — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) 4 luglio 2019