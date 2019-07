Sportitalia - Veretout, la Fiorentina non vorrebbe contropartite ma il Napoli può inserire due pedine gradite

Le ultime di mercato su Jordano Veretout e l'intreccio che vede protagonista Fiornentina, Napoli, Milan ed in maniera più defilata anche la Roma. Le ha raccontate il portale alfredopedulla.com: "Pranzo di lavoro tra Milan e Fiorentina: Daniele Pradè e Paolo Maldini parleranno di Jordan Veretout, a conferma che si tratta di un obiettivo sempre molto concreto del club rossonero. La Fiorentina chiede 25 milioni, in linea di massima non vorrebbe inserire contropartite, un passaggio che per il Milan potrebbe essere invece necessario. Il discorso vale anche per il Napoli che ha, comunque, memorizzato il gradimento viola per un paio di pedine azzurre (Rog e Ounas). Oggi la Roma è più defilata. Intanto Pradè e Maldini…".