Sportitalia - Veretout, Milan pronto ad aumentare l'offerta: niente Biglia nell'affare

Jordan Veretout è stato accostato al Napoli nel corso delle ultime settimane, salvo vedere poi il francese avvicinarsi in maniera considerevole al Milan. Queste le ultime riportate dal portale alfredopedulla.com: "Il Milan ha intenzione di aumentare l’offerta cash per Jordan Veretout, portandola da 15 milioni più Biglia a circa 20 milioni con i bonus. I rossoneri chiederanno alla Fiorentina se vorranno valutare o meno l’opzione Biglia, in una trattativa congiunta o separata, partendo dal presupposto che il regista piace non poco a Montella. Ma l’idea è quella di alzare l’offerta cash anche per rintuzzare un eventuale ritorno della Roma che resta interessata. Veretout gradisce molto l’opzione rossonera e spera che la situazione possa sbloccarsi prima del prossimo weekend".