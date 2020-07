Sportitalia - Veretout resta nel mirino del Napoli: indicato come erede di Allan

Il Napoli ed il mercato, un binomio che negli ultimi giorni resta al centro dell'attenzione in tutto l'ambiente azzurro. Rinforzare l'attacco, ma anche il centrocampo resta un settore da rimpinguare per Gennaro Gattuso. Come riportato dal portale alfredopedulla.com,"al Napoli piace e non poco Jordan Veretout, ritenuto il profilo giusto in caso di cessione di Allan (probabile) e che già lo scorso gennaio il club azzurro aveva sondato ma senza grosse possibilità di arrivare a un accordo. E’ una situazione che più avanti può tornare assolutamente attuale".