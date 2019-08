Sportitalia - Vertice Inter-Icardi infruttoso: continua a dire di voler restare, i retroscena

L'esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà fa il punto sul mercato dell'Inter e su Mauro Icardi attraverso il suo portale: "Alexis Sanchez è diventato un tormentone destinato a una felice soluzione. C’è un retroscena: l’idea di un mese e mezzo fa era quella di prendere Lukaku soltanto dopo aver ceduto Icardi. Quando la famiglia Zhang ha constatato la fibrillazione di Conte, che continuava a chiedere Romelu a prescindere da Maurito, il club ha preferito cambiare rotta per non alimentare il nervosismo di Antonio. Quindi: subito Lukaku a prescindere da Icardi. Ma Suning ha continuato a sperare di cedere l’argentino, ha tifato perché andasse al Napoli. Niente. Non ha aperto alla Juve e difficilmente accadrà, anche se nulla possiamo escludere. E sull’operazione Sanchez, che resta onerosa (l’ingaggio salirebbe a circa 6,5 milioni dalla prossima stagione in caso di riscatto) ha continuato a prendere tempo proprio perché speranzosa di trovare una chiave per Icardi. Il faccia a faccia non ha portato a nulla di concreto, Maurito continua a dire di voler restare, vedremo se all’ultimo minuto cambierà idea. Nel frattempo Sanchez non poteva aspettare oltre, quindi il famoso discorso (l’uscita di Icardi prima di fare un altro investimento) porterà a fare un altro strappo alla regola: dopo Lukaku, anche Sanchez, con Icardi che non si muove di un centimetro dalle posizioni degli ultimi mesi"