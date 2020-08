Sportmediaset - Allan, spunta una doppia pista in Serie A. Ma ora è davvero vicino ad Ancelotti

Anche Sportmediaset conferma che Allan, centrocampista in uscita dal Napoli, sarebbe davvero vicino all'Everton di Carlo Ancelotti. Ma, fin quando non sarà chiusa, alcuni club potrebbero rompere le uova nel paniere ai Toffees. Il portale, infatti, fa sapere che il brasiliano interessa anche in Italia e, fin quando non sarà chiuso l'affare, Juventus ed Inter potrebbero rientrare in gioco.