Sportmediaset annuncia: "In Messico tutti i media danno fatto l'affare Lozano, costerà 42 mln"

In Messico sono certi: Lozano è del Napoli. Titola così in primo piano sulla sua home page il portale SportMediaset, che cerca di fare il punto sulla trattativa per il messicano: "In Messico sembrano caduti anche gli ultimi dubbi: Hirving “Chucky” Lozano giocherà nel Napoli. Una notizia che era nell’aria da tempo, ma che secondo diverse fonti giornalistiche messicane adesso è una certezza assoluta. Difficile che possa essere un abbaglio, perché Lozano da quelle parti è una specie di eroe nazionale. Tutti i particolari dell’operazione erano altrettanto chiari: Lozano costerà 42 mln, cifra della clausola rescissoria sulla quale il Psv Eindhoven ha sempre detto di non voler fare sconti. Aurelio De Laurentiis era rassegnato in partenza a questo tipo di investimento. Il giocatore avrà un contratto di 5 anni per una cifra di circa 4,5 milioni a stagione più bonus. L’ultimo scoglio da superare era quello dei diritti d’immagine, ma secondo i colleghi anche questo sarebbe stato superato".