Sportmediaset: "E' fatta per Amrabat al Napoli, ecco cifre e dettagli"

E' da qualche settimana che si parla dell'interesse del Napoli per Sofyan Amrabat dell'Hellas Verona, ma Sportmediaset va più in là della semplice trattative. Secondo il portale, infatti, il club azzurro avrebbe chiuso l'operazione per 16 milioni di euro dopo un'accelerata decisiva nelle ultime ore.



L'INGAGGIO - L'ex Bruges dovrebbe vedere quadruplicato il suo ingaggio: dai 300 mila euro attuali a 1,2 milioni a stagione che gli garantirà - si legge - il sodalizio partenopeo. Il giocatore arriverà a giugno, visto che a gennaio non si può muovere per regolamento poiché in questa stagione ha già indossato due diverse maglie.